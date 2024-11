Tarantinitime.it - Più di 600 pneumatici accatasti illegalmente, denunciato gommista

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoNell’ambito dei periodici controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello smaltimento illegale di rifiuti pericolosi ed al monitoraggio delle attività dedite al settore automobilistico sprovviste delle prescritte autorizzazioni previste per legge, la Polizia di Stato ha controllato uncon sede nel Comune di Pulsano.Nel corso dell’ispezione, i poliziotti della Sezione Polizia Stradale di Taranto hanno individuato circa 600fuori uso, accatastati in maniera del tutto incontrollata e privi di ogni prescrizione normativa prevista per il deposito, recupero e smaltimento.Il materiale era depositato sul suolo pubblico, sprovvisto di qualsiasi precauzione volta ad evitare sversamenti di fluidi o altre sostanze potenzialmente inquinanti che, visto lo stato di deterioramento degli, avrebbero costituito una concreta fonte di inquinamento ambientale.