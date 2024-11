Thesocialpost.it - Milano, shopping extra lusso per 200mila euro in via Monte Napoleone: ma le carte di credito sono rubate. Arrestati 5 americani

die passaporti falsi: 5Passaporti falsi e beni diper un valore di, acquistati condi, in pieno centro a. Cinque giovani, tutti incensurati,stativenerdì 22 novembre per ricettazione e risultano al momento indagati a piede libero per il possesso di documenti falsi. Tra gliciquattro newyorkesi (di 34, 30, 29 e 26 anni) e una californiana di 22 anni.Leggi anche: La ‘nuova’ Alena Seredova si presenta sui social, impazziscono tutte: “Ho perso 10 kg”La scoperta, la fuga e l’arrestoLa vicenda inizia in una gioielleria, quando il circuito American Express segnala un avviso: «Attenzione, acquisti fatti condipotenzialmente». I proprietari del negozio avvisano la Polizia, ma senza fornire dettagli utili.