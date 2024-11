Oasport.it - Milano Cortina 2026, tra un anno esatto l’accensione della fiamma olimpica. Svelato il percorso della staffetta

Il tempo passa e si avvicina giorno dopo giorno la prossima edizione dei Giochi Olimpici Invernali di. Tra un, il 26 novembre 2025, andrà in scena a Olimpia (in Grecia) la tradizionale accensione, per l’inizio di un lungo viaggio che culminerà il 6 febbraiocon l’ingresso allo stadio San Siro nel corsoCerimonia d’Apertura.Quest’oggi il comitato organizzatorerassegna a cinque cerchi italiana hailTorcia, che durerà 63 giorni e coprirà 12.000 chilometri per un totale di 60 tappe in giro per il Bel Paese. Il tour in Italia prenderà il via a Roma il 4 dicembre 2025 e verrcoinvolti complessivamente circa 10 mila tedofori.Andrea Varnier, amministratore delegato di Fondazione, ha dichiarato: “LaTorciaè il momento in cui i Giochi entrano nelle case dei cittadini, diffondendo la magia degli sport invernali in tutta Italia.