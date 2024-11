Gamberorosso.it - Mangiare troppo cioccolato può scatenare l’emicrania: il parere degli esperti

Un bicchiere di vino rosso dopo cena, un tagliere di formaggi, un pezzo diper dessert o, più semplicemente, il caffè del mattino. Azioni quotidiane che per molti rappresentano piccoli piaceri, ma per chi soffre di emicrania possono trasformarsi in un incubo. Tra i tanti fattori scatenanti di questa forma invalidante di mal di testa, la dieta è spesso sotto accusa. Tuttavia, distinguere tra mito e realtà non è semplice, soprattutto quando si tratta di identificare i veri colpevoli tra gli alimenti che consumiamo.in numeriSecondo i dati Istat, in Italia circa il 29 per cento della popolazione ha sperimentato almeno un episodio di cefalea nell’ultimo anno, e tra le diverse forme,è di gran lunga la più invalidante. A livello mondiale, l’Om stima che oltre un miliardo di persone ne siano colpite, rendendola la terza patologia più comune, dopo la carie dentale e la cefalea tensiva.