Panorama.it - L'ex capo dell’UNRWA ha detto ad Hamas e alla Jihad islamica: «Siamo uniti e nessuno può separarci»

Durante il suo mandato Pierre Krahenbuhl -da marzo 2014 a novembre 2019 ha ricoperto il ruolo di Commissario generale per l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA)- ha incontrato i leader delle organizzazioni terroristiche palestinesi designate, assicurando: «uno epuò, come pubblicato in un articolo di denuncia di UN Watch giovedì scorso». Secondo l'inchiesta, come riferisce il Jerusalem Post, l'incontro ha avuto luogo a Beirut nel febbraio 2017, con altri partecipanti, tra i quali ildell'UNRWA in Libano Hakam Shawan, Ali Baraka di, Abu Imad Al-Rifai dellaPalestinese (PIJ) e Salah Al-Youssef del FPLP, oltre ad altri rappresentanti di diverse fazioni palestinesi come il FDLP, il Comando Centrale del FPLP e Fatah Al-Intifada.