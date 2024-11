Gaeta.it - L’Abruzzo si presenta al mondo: evento “Abruzzo Dentro” per valorizzare il Made in Italy

Facebook WhatsAppTwitter Si è chiusa con successo a Philadelphia una significativa iniziativa per l’internazionalizzazione delin, con particolare attenzione al. L’“, organizzato sotto l’egida del Consolato Generale d’Italia, ha visto la partecipazione di autorità locali, organismi universitari e rapnti del Parco Sirente-Velino, con l’obiettivo di promuovere le eccellenze abruzzesi sui mercati internazionali.Un format per l’internazionalizzazione:Ideato da Manuela Sirikith Ciaccia, “” si propone di mettere in luce le specificità del territorio abruzzese attraverso una strategia che combina cultura, turismo, enogastronomia e artigianato. Questonon è solo un’esposizione, ma un format innovativo che mira a trasformare l’immagine delin un contesto globale, valorizzando la sua unicità e le sue risorse.