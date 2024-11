Ilrestodelcarlino.it - In campo pure gli studenti: "Le botte non sono amore"

"La cosa più difficile è stata essere creduta. Subivo una violenza morale, psicologica. Di quelle che non lasciano segni esteriori, anche se la tua anima è tumefatta e tu sei agonizzante nella tua pozza di solitudine". Per la giornata contro la violenza di genere, la consigliera di Parità Deborah Pantana, insieme alla consigliera delegata alle pari opportunità Tiziana Gazzellini, ha organizzato una manifestazione ai giardini Diaz che ha coinvolto alcune classi delle scuole superiori Itas e Ite. I ragazzi hanno letto ai compagni alcuni racconti di donne che hanno subito violenza fisica, economica e psicologica. Gli scolari hanno indossato un fiocco al petto, rosso "perché simbolo di sacrificio, di sangue". "L’età delle donne che subiscono violenza si abbassa sempre più – ha raccontato Pantana –, così come scende l’età degli uomini violenti.