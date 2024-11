Gaeta.it - Il sindaco di Napoli incontra il direttore della Rai: nasce una nuova collaborazione culturale

Facebook WhatsAppTwitter Ildi, Gaetano Manfredi, ha recentementeto presso Palazzo San Giacomo, sede dell’amministrazione comunale, Roberto Sergio,generaleRai, insieme ad Antonio Parlati,del centro Rai di. Questo incontro ha rappresentato un passo importante per il rafforzamento delle sinergie tra il Comune die il network radiotelevisivo nazionale. Gli argomenti trattati hanno toccato aspetti cruciali riguardanti la valorizzazione e il potenziamento dell’hubdi, sempre più considerato un punto nodale per le politiche culturali locali.Focus sui lavori al centro di produzione Rai diDurante il colloquio, i due dirigenti hanno discusso dell’inizio di lavori importanti presso il centro di produzione Rai di, una struttura fondamentale per la produzione televisiva e radiofonica in Campania.