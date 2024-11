‘Guerrieri Amorosi’ | al Palladium un viaggio musicale tra Monteverdi Tasso e contemporaneità

Leggi su Funweek.it

Domenica 8 dicembre, il Teatrodell’Università Roma Tre presenta in prima assoluta Guerrieri Amorosi, spettacolo che celebra il 400° anniversario de Il Combattimento di Tancredi e Clorinda di Claudio. L’evento, realizzato con il contributo del MiC nell’ambito del Progetto Speciale Musica, si propone come un omaggio senza tempo ae Torquato, con uno sguardo che unisce tradizione e innovazione.Sotto la direzionedi Fabio Maestri, Guerrieri Amorosi si articola in un tritticoche combina il capolavoro dicon composizioni di Luciano Berio e una nuova opera di Alessandro Solbiati, realizzata per l’occasione. Ad eseguire i brani, l’ensemble In Canto, noto per l’impegno nella diffusione di opere significative e rare.Foto di Valentina Sensi da Ufficio StampaL’opera, ispirata al canto XII della Gerusalemme Liberata di, viene reinterpretata in una serata che ne valorizza tanto gli aspetti eroici e amorosi quanto l’incredibile attualità dei suoi temi.