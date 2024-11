Dilei.it - Diletta Leotta, il look scintillante (e costoso) per l’ultima puntata de La Talpa

Leggi su Dilei.it

Giunge al suo prematuro epilogo La– Who is the Mole, il reboot del reality cult anni Duemila a tema avventura riapprodato su Canale 5 dopo ben sedici anni di fermo. Benché il risultato non sia stato esattamente ciò che ci si auspicherebbe, quella appena conclusa resta un’esperienza preziosa quantomeno per la sua conduttrice:. Non si trattava soltanto della sua prima volta sul canale Mediaset, ma soprattutto del suo esordio alla conduzione in prima serata. Motivo per il quale un’occasione tanto cruciale meritava senza ombra di dubbio una cura particolare dell’immagine. Ebbene: obiettivo raggiunto. Dopo tutta una serie di magnifiche mise, abbiamo visto la cronista sportiva letteralmente scintillare perletteralmente brillante perde LaPer celebrare un così grande traguardo di carrierasi è affidata ciecamente alle mani del suo fidato stylist, Nicolò Grossi, nella messa a punto di ogni suo