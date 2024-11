Champions League Asia | doppio Ronaldo e l’Al Nassr vince ancora

Leggi su Sportface.it

Una doppietta di Cristianoportaalla vittoria in casa del-Gharafa nella sfida valida per la quinta giornata ditica. Finisce 3-1 per la squadra di Stefano Pioli, trascinata dal fuoriclasse portoghese, che timbra due volte tra il 46? e il 64? e, insieme al gol di Angelo (58?), permette ai suoi di salire al secondo posto con 13 punti. In testaAhli a punteggio pieno con 15 punti. I qatarioti del-Gharafa occupano l’ultima posizione utile per la qualificazione agli ottavi di finale con 4 punti.SportFace.