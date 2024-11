Ilrestodelcarlino.it - Bretella, il comitato alla Regione:: "Spiegateci qual è il progetto"

Troppo piccola la casetta di legno di Bivio Cascinare per contenere i tanti residenti che l’altra sera hanno risposto all’invito del‘Unaper chi’ a intervenire all’assemblea pubblica per saperne di più di unche li riguarderà da vicino ma dele, la maggior parte dei presenti sapeva poco o nulla. "Non è normale – ha detto il– che dobbiamo provare a spiegare noi unda 50milioni di euro che condizionerà le nostre vite". Eppure, a distanza di un anno da che è stata mostrata loro una prima bozza di, di modifiche quel tracciato ne ha subite pochissime "è stato evitato che lo sbocco dellafinisse in pieno centro abitato, a Bivio Cascinare" è stata la precisazione (ma in compenso l’iter progettuale sta procedendo verso il definitivo) esecutivo.