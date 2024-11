Anteprima24.it - Allarme furti a Sarno, Squillante: “Denunciare per supportare le Forze dell’Ordine”

Tempo di lettura: 3 minuti“Il particolare momento di difficoltà che la nostra città sta vivendo dovuto aiche si stanno verificando non deve assolutamente trasformarsi in un’occasione per fare sciacallaggio politico e garantire un po’ di visibilità mediatica.Innanzitutto, voglio rassicurare i cittadini circa l’impegno di tutte le. Stanno lavorando incessantemente e presidiando il territorio in tutte le ore della giornata. Il territorio è vasto, e non è possibile garantire la presenza costante di una pattuglia sotto ogni abitazione..Mi preme sottolineare a tal proposito l’importanza della denuncia formale. Dai dati disponibili, forniti dalle, purtroppo, il numero dirisulta addirittura inferiore rispetto allo scorso anno. I video, le foto, le segnalazioni postate esclusivamente sui social ma che non diventano oggetto di denuncia formale presso le caserme limitano fortemente le operazioni di intervento delle stessee anche delle istituzioni.