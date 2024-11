A Bratislava si rivede il Milan di Cagliari ma vincente | calendario in discesa ora la Champions ha un altro sapore

Leggi su Sportface.it

Che non avremmo rivisto lo stessodi sabato contro la Juventus era decisamente scontato, anche se Fonseca e Ibrahimovic hanno voluto ribadirlo. Il problema, però, è che atorna la versione dei rossoneri di, con una fase difensiva horror, soprattutto nel primo tempo, scarsa gestione dei momenti e un po’ di schizofrenia di troppo. Ovvio, ci sono anche tante occasioni lì davanti, del resto però contro la trentaseiesima e ultima classificata a metà fase del girone, questo c’era anche da aspettarselo. Insomma, rivediamo la stessa squadra dell’Unipol Domus prima della sosta, ma con una sostanziale differenza, che alla fine è quello che conta: il pareggio si è trasformato in una vittoria ed è una vittoria di quelle che pesano, perché è la terza di fila in, dà valore al clamoroso blitz contro il Real Madrid e permette anche di preparare bene le prossime di campionato.