Traffico Roma del 25-11-2024 ore 12 | 30

Luceverdeme trovati dalla redazione chiusa comunitariamente via nemea per lavori tra via degli Orti della Farnesina e via del nuoto brevi rallentamenti per i lavori sulla tangenziale est tra via Salaria via dei Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico la polizia locale Ci segnala un incidente con code in viale delle Mura Gianicolensi all’altezza di via Fratelli Bonnet altro incidente in via Collatina all’altezza di via dei vitelli disagi alsulla via Aurelia per ildiretto al centro congressi nella zona Per lo svolgimento di un concorso pubblico da Tiziana al pane tutto grazie per la te un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità