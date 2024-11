Ilfoglio.it - Salvini contro Unicredit: "Non vorrei che qualcuno voglia fermare Bpm-Mps. Bankitalia vigila?"

ormai di italiano ha poco è una banca straniera. A me sta a cuore, invece, che realtà come Bpm e Montepaschi, che stanno collaborando con soggetti italiani per un terzo polo italiano, non vengano messe in difficoltà". Così il ministro dei Trasporti Matteoha commentato l'offerta pubblica di sottoscrizione (Ops) cheha lanciato su Banco Bpm. Il segretario della Lega, a margine della XXIV Edizione della rassegna Italia Direzione Nord, promosso dalla Fondazione Stelline, in corso alla Triennale di Milano, ha aggiunto: "L'interrogativo mio e dei tanti risparmiatori è: mac'è?? Da italianosapere. Nonchevolessel'accordo Bpm e Montepaschi. Però c'è, quindi noi dormiamo sonni tranquilli". L’istituto guidato da Andrea Orcel punta ad aggregare l’ex popolare milanese con un’offerta che non prevede un pagamento in contanti, ma con azioni dello stesso istituto: se l’acquisizione riguarderà l’intero capitale, l’operazione varrà oltre 10 miliardi di euro.