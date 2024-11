Sport.quotidiano.net - Ripresa da incubo, Adamant al tappeto. Il palasport cade dopo undici mesi

ferrara 69 basket jesolo 79: Salvini ne, Dioli 5, Sackey 9, Drigo 2, Santiago 14, Tio 4, Yarbanga 10, Solaroli 8, Chessari 3, Ballabio ne, Marchini 14. All. Benedetto. JESOLO: Cesana 2, Edraoui 3, Surdu, Zorzan, Rosada 2, Malbasa 22, Tuis 15, Tonon, Bovo 23, Girardo 12. All. Ostan. Parziali: 19-19; 40-35; 53-54. Ferrara paga dazio nellae subisce la prima sconfitta in casa della stagione, a quasi un anno dall’ultimo ko, lo scorso dicembre contro Cesena con Adriano Furlani ancora in panchina. Senza Turini (stagione finita per lui) e con diversi giocatori in difficoltà fisiche, era difficile chiedere di più ai biancazzurri, apparsi in evidente debito di ossigeno nei secondi venti minuti. C’è bisogno di recuperare le energie, venute decisamente meno durante la gara, per ricominciare a macinare punti.