Gaeta.it - Radio Zeta Future Hits Live 2025: la generazione Z scende in campo per il festival musicale a Roma

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un grande eventosi prepara a riscaldare l’atmosferana nell’estate del: il. Giunto alla sua 14esima edizione, questosi è affermato come un appuntamento imprescindibile per i giovani appassionati di musica. Il concerto, che avrà luogo il 1 giugnonella storica Centrale del Foro Italico, promette di far vivere un’esperienza indimenticabile, celebrando non solo la musica di oggi, ma anche quella del futuro.Ildella musica giovane aIlha consolidato la sua reputazione nel panoramaitaliano, riuscendo a attrarre un pubblico eterogeneo grazie a un’offerta artistica variegata. Questo evento rappresenta un vero e proprio crocevia per le nuove tendenze musicali, nel quale emergenti e nomi già affermati si alternano sul palco.