Noinotizie.it - Premio internazionale per la poetessa Maria Miraglia Fra cinquanta donne eccellenti

Leggi su Noinotizie.it

Di seguito il comunicato:In una Roma soleggiata, con segni e colori tipici delle prossime feste, nell’auditorium della Pontificia Università Antonianum si è svolta la grande cerimonia di celebrazione e consegna degli International Awards a “50 Memorable European Women” provenienti da molti paesi. Ad organizzare le due giornate la dottoressa Jeanette Eureka Tiburcio, dal Messico, ideologa, pedagogista, amante dell’istruzione, dell’arte e della cultura, nonché grande manager e presidente fondatrice dell’Accademia Mil Mentes for Mexico, che collabora con 17 università, e la Federacion Global. Numerose le organizzazioni ed istituzioni coinvolte. Solo per citarne, alcune : l’Ambasciata del Messico presso la Santa Sede, la stessa Università Pontificia, l’UNESCO, UNAcce dell’Argentina. Altra importante figura di supporto per questo grande evento lagreca Eva Lianou Petrapoulou, presidente della Federazione messicana, in Grecia.