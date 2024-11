Gaeta.it - Nuova disciplina per il turismo subacqueo: il governo approva il ddl sulla valorizzazione del mare

Facebook WhatsAppTwitter Con l’adozione del nuovo disegno di legge “della risorsa”, l’Italia avanza nella regolamentazione del, un settore destinato a diventare sempre più centrale nell’offerta turistica nazionale. L’iniziativa, voluta dal Ministero del, mira a migliorare la sicurezza e la sostenibilità delle esperienze legate al, una risorsa fondamentale per il territorio italiano. Di seguito, un’analisi approfondita delle novità introdotte e dei benefici che potrebbero derivarne per il settore.Obiettivi del ddldelIl ddl recentementeto mira a plasunaera per ilin Italia. L’intento principale è quello di rendere l’offerta turistica italiana più attraente, creando una vera e propria cultura delche metta in luce le bellezze e i tesori sommersi del nostro Paese.