Nubìvago Rocco Massimo Melchiorre presenta il suo libro

Tempo di lettura: 2 minuti“” disaràto sabato 14 dicembre 2024 alle 18 presso il Circolo della Stampa in Corso Vittorio Emanuele ad Avellino. Una raccolta di poesie che, come descritto dal filologo e giornalista Antonio Fusco nella prefazione dell’opera: “Rapun saliscendi di emozioni, un viaggio che si avrà sempre più voglia di continuare”.è una raccolta di poesie, un invito alla riflessione tra “stanze” e luoghi intimi. Un viaggio tra sogni e speranze. Edito da “Il Papavero” è impreziosito dalle illustrazioni di Anna Calabrò”.“Undi poesie è il tuo biglietto per le montagne russe. La poesia è operaia perché scava a mani nude. È universale. Non pretende nulla da nessuno né tantomeno pretende di essere letta da tutti. Si pone a disposizione di chi vuole migliorarsi, crea bellezza per vivere meglio.