Game-experience.it - Naughty Dog, Troy Baker sarà presente nel nuovo gioco di Neil Druckmann

, celeberrimo attore e doppiatore del mondo dei videogiochi noto come Joel in The Last of Us,anche neldiDog diretto da.Grazie ad un articolo di GQ dedicato a, abbiamo avuto la conferma che l’attore farà parte del prossimo progetto del team di sviluppo americano appartenente ai PlayStation Studios, facendo di conseguenza proseguire gli ottimi rapporti che perdurano ormai da anni tra l’attore ed il team dei Cagnacci.ha affermato quanto segue quando gli è stato chiesto del coinvolgimento dineldello studio:“Lavorerei sempre conin un batter d’occhio”Purtroppo al momento della stesura di questo articolo non sono stati condivisi dei dettagli più o meno concreti sul ruolo ricoperto daneltitolo diDog, ma stando alle informazioni emerse in rete nelle scorse settimane ilprogetto del team appartenente ai PlayStation Studios dovrebbe essere una nuova IP, in sviluppo dal 2020.