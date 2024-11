Quotidiano.net - Nasce il partito di Conte. Fuori Grillo, sì alle alleanze. “Ci sporcheremo le mani”

Roma, 25 novembre 2024 – Progressisti indipendenti? Sicuro: “Il fuoco è vivo – giura Giuseppe–, non si è spento ed è ancora dentro di noi. Il Movimento 5 stelle non sarà mai una timida brezza, ma un vento fortissimo. Il nostro obiettivo è quello di cambiare il Paese, rimuovere gli ostacoli al cambiamento”. Rinnegare il passato? Mai. “Petto in, M5s – arringa ancora– dobbiamo essere orgogliosi delle battaglie che abbiamo fatto”. Risultati elettorali deludenti? Nessuna paura: “Voi mi dite di non mollare e fino a quando ci sarete voi, io non mollo”. È cominciata la nuova era dei 5 stelle, lontano dai ’vaffa’ delle piazze, ma anche dai compromessi di governo che non hanno funzionato e che gli hanno fatto perdere l’anima. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe, mentre saluta i sostenitori al termine di NOVA, Assemblea costituente del Movimento 5 Stelle, Roma, 24 novembre 2024.