Ilfattoquotidiano.it - “Mi mise le mani addosso a lezione, era il mio professore. In tanti non mi credettero”: il racconto dell’attrice Barbara Giordano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Per la prima voltain pubblico una cosa che mi è accaduta quando avevo più o meno la vostra età.”. Inizia così l’intervento che l’attriceha fatto al convegno Tante facce ma è sempre violenza“, promosso dall’intergruppo della Camera per le Donne, i diritti e le pari opportunità. La donna ha voluto raccontare agli studenti presenti nella sala di Montecitorio la violenza subita al suo secondo anno all’Accademia di arte drammatica. “Durante unaindividuale, eravamo solo io e lui in una stanza, all’improvviso ilmilenelle mutande. Rimasi pietrificata, non riuscivo più a muovermi. Mi parlava di gestione vocale e del respiro, e continuava a toccarmi. Mai avrei pensato che quella mia non-reazione potesse essere scambiata dagli altri come complicità di quello schifo.