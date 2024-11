Lanotiziagiornale.it - In Medio Oriente la pace è lontana. I media israeliani parlano di accordo imminente tra Israele e Hezbollah ma l’inviato di Biden gela tutti: “C’è ancora tanto da lavorare”

Dopo oltre un anno di guerra in, lasembra. A far sperare in un cambio di passo che avvicinasse la fine delle ostilità, erano state alcuni articoli deisecondo cui il primo ministro, Benjamin Netanyahu, avrebbe accettato “in linea di principio” la proposta di cessate il fuoco conin Libano avanzata dagli Stati Uniti di Joe. Peccato che poco dopo sia arrivata la docciata per bocca delper ildegli Stati Uniti, Amos Hochstein, secondo cui “le indiscrezioni sull’approvazione didi unper il cessate il fuoco in Libano non sono esatte”.In particolare il diplomatico ha smentito l’indiscrezione di stampa, riportata dalla televisione pubblica Kan e dai giornali Haaretz e Ynet, secondo cui la risposta del governo Netanyahu sarebbe già stata trasferita in Libano, aggiungendo che per le autorità di Tel Aviv la proposta non puòconsiderarsi definitiva –meno approvata – in quanto richiede ulteriori limature che devono essere affrontate dalle parti in causa, ossiae il governo del Libano.