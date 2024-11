.com - Harry e Meghan lasciano gli Stati Uniti? La fuga dopo la vittoria di Trump

Leggi su .com

(Adnkronos) –potrebbero lasciare gliladi Donaldalle presidenziali americane. I Sussex vivono negli Usa da quando hanno lasciato il ruolo di membri senior della famiglia reale nel 2020 e, secondo la caporedattrice del Daily Mail, Charlotte Griffiths, la duchessa è rimasta “molto turbata” dallaelettorale del tycoon, ragione per la quale la coppia potrebbe decidere di lasciare l’America. I Sussex starebbero dunque pensando di lasciare gli, non per tornare nel Regno Unito, eventualmente, ma per stabilirsi in Portogallo, dove il secondogenito di re Carlo e la consorte hanno recentemente acquistato una casa. Parlando a Gb News, l’esperta ha dichiarato che“detestavavisceralmente e per molte ragioni diverse, e in passato ha detto in diretta televisiva che è un misogino.