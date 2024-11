Isaechia.it - Giulia Valentina è diventata mamma: il settimanale Chi svela il sesso del bebè

Leggi su Isaechia.it

!Lo scorso 17 luglio l’influencer torinese, legata a Filippo Bonini dal 2016, aveva annunciato di essere in dolce attesa per la prima volta.Poco fa, tramite il suo profilo Instagram, ha comunicato di aver dato alla luce il suo primo. E lo ha fatto in modo piuttosto inedito, corredando un carosello di scatti che la ritraggono in clinica scrivendo semplicemente “Fatto“.Del resto, anche l’annuncio della gravidanza era stato molto originale. Nel video (che potete vedere QUI) la 33enne, con in mano un’agenda, tentava di trovare un modo diverso per dare una notizia ai suoi follower. D’improvviso, si alzava e mostrava alla telecamera il suo pancione. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@)Sebbene nel post pubblicato su Instagramnon abbia rivelato ildel, ci ha pensato ilChi a rivelarlo.