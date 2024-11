Quotidiano.net - Donne over 50: i consigli per cambiare lavoro, ricollocarsi e rimpolpare la pensione

Roma, 25 novembre 2024 – Con il tasso di occupazione femminile in Italia tra i più bassi d’Europa (56,5% nella fascia 20-64 anni vs 70,2% della media UE - dati Eurostat), ledevono riflettere precocemente sulla propria autonomia in ottica pensionistica e di sostegno alla longevità. La vita media attesa per lein Italia è di 85,2 anni. Tuttavia, con un reddito damedio lordo di circa 1.500 euro – inferiore da dati INPS del 35% rispetto a quello degli uomini – e con leche rappresentano solo il 38% degli iscritti a forme di previdenza complementare, si apre per il genere femminile una grande sfida di sostenibilità tra vita attiva e pensionistica, considerando inoltre l’aumento dellenella fascia 55-64 anni che hanno scelto di non lavorare per motivi familiari – il 34,7% in più nel 2023 rispetto al 2018.