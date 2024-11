Inter-news.it - CONFERENZA – Rose ed Henrichs in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia

Marcoe Benjaminsono stati protagonisti delladidi. Hanno risposto alle domande dei giornalisti presenti.Quanto sono importanti i tifosi che saranno qui a Milano domani per: Tantissimo. Lo abbiamo già visto anche nella trasferta in Scozia. Ci danno una grossa mano e ci spingono. Sono felice che ci siano tanti tifosi qui con noi domani.: Vogliamo naturalmente mandare a casa i tifosi felici e quindi questo ci dà una spinta ulteriore. Siamo contenti che siano qui a sostenerci.Un tema è la difficoltà a mantenere il vantaggio. Come si può risolvere questo problema?: Ci sono tanti episodi che ci girano contro. Non è una questione di mancanza di esperienza o di giocatori giovani.