Gaeta.it - Aumento dei fondi per orfani di femminicidio: un passo necessario per il sostegno familiare

Contro la violenza di genere, il Lazio si mobilita con un emendamento sul bilancio per implementare idestinati aglidi. Questo sforzo legislativo si propone di affrontare le conseguenze drammatiche che la perdita di una madre ha sui bambini, evidenziando l'importanza di politiche volte a garantire un supporto adeguato a queste famiglie fragili. In occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne, la consigliera Eleonora Mattia mette in luce la necessità di proteggere i diritti e il benessere dei più vulnerabili.Le conseguenze delsulle famiglieIlnon si limita a colpire la vittima diretta, ma si riversa in modo devastante sulle famiglie degli stessi. Le vittime secondarie, come i figli, si trovano ad affrontare un dolore profondo e una solitudine paralizzante dopo la perdita della madre.