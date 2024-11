Ilfattoquotidiano.it - A Parigi messa all’asta una ciocca di capelli di Diego Armando Maradona: ecco il valore stimato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Unadidel leggendarioè tra gli oggetti più curiosi che si potranno trovareil prossimo 15 dicembre a, presso la casa Aguttes. Proprio così. Se a Napoli e in Argentina il Pibe de oro è diventato un vero e proprio culto, per alcuni quella semplicedipuò essere interpretata come sorta di “reliquia” pagana del “dio del calcio”, ricordato oggi 25 novembre soprattutto a Napoli con una serie di eventi nel quarto anniversario della sua scomparsa.Nell’asta prevista tra poco più di due settimane, il lotto 172 diventa particolarmente intrigante. A quel numero della casa Aguttes corrisponde l’oggetto “mèche de cheveux” di, recuperato il 15 maggio 2018 a Palm Jumeirah (Dubai) dal manager Stefano Ceci, imprenditore napoletano con residenza negli Emirati Arabi Uniti che per diversi anni è stato assistente dell’ex numero 10 del Napoli dei primi due scudetti.