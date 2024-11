Lanazione.it - 25 Novembre: Marciano della Chiana contro la violenza sulle donne

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 252024 – 25laIn occasioneGiornata internazionale per l’eliminazionele, che si celebra oggi, 25, il Comune diha organizzato un evento di sensibilizzazione nella giornata di ieri presso la Torre di. Un inche ha unito riflessione, simboli e cultura per ribadire l’importanza di contrastare ogni forma didi genere. L’appuntamento è iniziato con un momento di confronto curato in collaborazione con il Pronto Donna di Arezzo, alla presenzaDirettrice dell’Associazione Elisa Serafini. Durante l’insono stati illustrati i dati che testimoniano la gravità del fenomeno e il lavoro quotidiano per sostenere le vittime. A seguire, i partecipanti hanno assistito alla proiezione del film di Paola Cortellesi “C’è ancora domani”, che affronta in modo intenso e delicato il temaall’interno delle relazioni.