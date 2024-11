Probabili formazioni Cagliari-Verona | quattordicesima giornata Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ledi, match delladi. La partita si giocherà alle 20:45 di venerdì 29 novembre e all’Unipol Domus è tempo di sfida salvezza tra i sardi e gli scaligeri, dueassolutamente in lotta per evitare la retrocessione. Sportface.it vi offrirà gli approfondimenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Davide Nicola e Paolo Zanetti, a partire dal primo minuto di gioco. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn.– Nicola conferma il modulo rispetto a Genova, ma Viola pare stavolta in vantaggio su Gaetano.– Zanetti non cambia il suo 4-2-3-1 dopo il disastro con l’Inter e tutto in ritiro. Tengstedt in avanti con Suslov, Harroui e Lazovic da trequartisti. Grave assenza quella di Belahyane per squalifica.