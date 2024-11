Quotidiano.net - Porsche Macan guida la rivoluzione elettrica

Leggi su Quotidiano.net

di Francesco Fornisi prepara a rivoluzionare il segmento dei SUV sportivi a zero emissioni. Rappresenta un passo fondamentale per, paragonabile al debutto del Cayenne nel 2002, che ha introdotto il concetto di Sport Utility in un’azienda famosa per le sportive classiche. Laeredita il successo delle generazioni precedenti e aspira a diventare il modello di punta per raggiungere l’obiettivo di vendere l’80% di veicoli elettrici entro il 2030. Con una lunghezza di 4,78 metri, la nuovaè più lunga di 6 cm rispetto al modello precedente, con un passo di 2,89 m che garantisce maggiore spaziosità interna. La piattaforma PPE, sviluppata in collaborazione con Audi per le elettriche di lusso, consente una ricarica ultra-rapida: dal 10% all’80% della batteria in 21 minuti da colonnine a corrente continua.