Nelle coppie di adolescenti la percezione di cosa sia la violenza è confusa Occorre un lavoro di prevenzione

Il confine tra amore e forme di controllo potenzialmente pericolose per i giovani è decisamente labile. Secondo la Survey Teen di Fondazione Libellula, una ricerca condotta su 1592 ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, toccare e baciare una persona senza consenso non è una forma di, così come raccontare dettagli intimi e condividerli sui social. A pensarla così, il 20-25 per cento degli intervistati, mentre per metà del campione la gelosia è una forma d’amore. Maschi e femmine la pensano in modo simile: per il 32 per cento delle ragazze e il 56 dei ragazzi è il segno che l’altro tiene alla relazione. Nasce la Fondazione Giulia Cecchettin, per un futuro senzasulle donne X Leggi anche › Da Giulia Cecchettin a Giada Zanola: 6 mesi disulle donne, e vittime e autori sono sempre più giovani Decidere quali vestiti si possono indossare e quali no, impedire di frequentare nuove persone, obbligare a rompere determinate amicizie, farsi geolocalizzare e mandare messaggi in modo insistente sono dinamiche comuni, a cui non si bada molto.