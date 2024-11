Ilveggente.it - Lazio-Bologna, Serie A: tv, streaming, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della tredicesima giornata diA e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie,, diretta tv,.Partita tra mille incognite, ladi Marco Baroni a novembre inoltrato si ritrova nel gruppone di testa, ad un solo punto dal Napoli capolista ed insieme ad Atalanta, Fiorentina e Inter. I biancocelesti, nonostante i tanti addii eccellenti in estate ed una campagna acquisti che aveva fatto storcere il naso ai tifosi, stanno vincendo e convincendo sotti tutti i punti di vista.A: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itE gran parte dei meriti bisogna attribuirli al tecnico, arrivato a Roma circondato da grande scetticismo per via del curriculum scarno – non aveva mai allenato una big – ma capace nel giro di pochi mesi di rilanciare il progetto tecnico di unareduce da una stagione turbolenta.