Un massiccio attacco israeliano ha raso al suolo un edificio di Beirut

Unhaalunresidenziale nel centro della capitale libanese. Quattro persone sono state uccise e più di 20 ferite, secondo il ministero della Salute libanese.“La capitalesi è svegliata con un terrificante massacro, con gli aerei israeliani che hanno completamente distrutto unresidenziale di otto piani usando cinque missili in Maamoun Street, nel quartiere di Basta”, ha riferito l’Agenzia nazionale Ani. Non è ancora chiaro chi fosse l’obiettivo dei caccia di Tel Aviv, che dalle prime testimonianze sembra esser stato devastante.Sul posto sono intervenute le squadre di soccorso della capitale, che avrebbero trovato “un gran numero di morti e feriti” tra le macerie e nel cratere che si è creato in seguito alle esplosioni.