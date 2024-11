Ilveggente.it - Sinner, se son rose sfioriranno: ribaltone inaspettato

, qui gatta ci cova: l’eventostravolge ancora una volta lo scenario.Se sonfioriranno, recita un vecchio adagio. Tranne che in questo caso. Sì, perché le, stavolta, non sembrano destinate a sbocciare. O meglio, erano già sbocciate, ma poi, almeno così pare, sono sfiorite da un giorno all’altro. E in maniera del tutto inaspettata, oltretutto, in un momento in cui nulla lasciava presagire che l’inverno potesse arrivare in maniera così prepotente., se son(LaPresse) – Ilveggente.itLecui stiamo alludendo sono quelle di Jannike Anna Kalinskaya, che nel bel mezzo della scorsa primavera sono usciti allo scoperto confermando i rumors e il fatto che fossero impegnati in una relazione sentimentale. Sembravano affiatati, legatissimi, capaci di coniugare l’amore e l’ambizione personale nonostante il tempo da trascorrere insieme fosse poco, con i ritmi incessanti del Tour.