Gaeta.it - Pescara: appalto per la riqualificazione dell’area ex stazione ferroviaria affidato a Consorzio Stabile Agoraa

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitterha ottenuto un importante risultato con l’aggiudicazione dell’integrato per ladi risulta dell’ex. IlScarl, con sede a San Gregorio di Catania, si occuperà della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori per un parcheggio multipiano e un parco centrale. Il progetto, atteso da decenni, potrebbe rappresentare un punto di svolta per lo sviluppoe il miglioramento della qualità di vita dei cittadini.Dettagli dell’e tempi di realizzazioneL’include la progettazione esecutiva del parcheggio multipiano e del parco centrale, insieme all’esecuzione dei lavori per la costruzione dello stesso parcheggio. Questa iniziativa si prefigge di realizzare la componente strutturale e le finiture edili ed impiantistiche, fondamentali per la funzionalità