Mistermovie.it - Mister Movie | Dove fare l’Assicurazione ai Monopattini Elettrici a buon prezzo? Ecco cosa sapere

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.La rivoluzione della micromobilità subisce una svolta: isaranno soggetti a nuove regole, tra cui targa e assicurazione obbligatorie. Scopri come orientarti tra le novità e come trovare la polizza più adatta alle tue esigenze.farla? Una nuova era di regolamentazioneLa mobilità urbana è destinata a cambiare con l’entrata in vigore delle nuove norme per i. Targa, casco e assicurazione diventano obbligatori, introducendo un nuovo livello di regolamentazione per questi mezzi di trasporto sempre più popolari.Assicurazione monopattino:cambia?Una delle novità più significative riguarda. Per circolare legalmente, sarà obbligatorio stipulare una polizza RC (Responsabilità Civile) che copra eventuali danni causati a terzi.