Inter primavera | battuto il Cesena e vetta momentanea

Con l’ultima sosta nazionali del 2024 passata agli archivi, l’è tornata in campo alle 13 al Konami Youth Development Center di Milano contro i pari età del, reduci da 6 risultati utili consecutivi fatti di una vittoria, nell’ultima giornata contro il Lecce Campione d’Italia in carica e cinque pareggi di fila. La formazione di Zanchetta viene da tre successi consecutivi, l’ultimo dei quali il successo esterno sulla Fiorentina in trasferta, con le distanze dallache si sono ridotte al lumicino alla vigilia della sfida con i romagnoli: -1 dal terzetto di testa formato da Milan, Lazio e Sassuolo, con le ultime due impegnate in trasferta rispettivamente nel pomeriggio di oggi (Bologna) e nella mattinata di domani (Torino).Primo tempoMister Zanchetta ritrova l’estro e la fantasia di Giacomo De Pieri lasciando a riposo le sue altre bocche di fuoco tra cui Topalovic, Cocchi, Spinaccé e Quieto.