Il Sant’Andrea finisce ancora sott’acqua

Alberi caduti, borghi senza energia elettrica, l’ospedale. Un’ordinaria nottata di allerta, quella che si è abbattuta la scorsa notte nello Spezzino. Oltre un centinaio gli interventi dei vigili del fuoco, altrettanti quelli dei tecnici della Provincia e dei gruppi di Protezione civile, a causa del forte vento, che in città ha sfiorato i 100 chilometri orari. Nel capoluogo dove sono stati decine gli alberi caduti, a tenerebanco è la situazione del. A denunciare infiltrazioni d’acqua nel padiglione 6 è il consigliere dem Davide Natale, che ha diffuso un video in cui si vedono secchi agli angoli per intercettare le perdite d’acqua. "Una situazione vergognosa di cui chiederemo conto in consiglio regionale" ha detto. immediata la replica di Asl5, per la quale "da un mese sono in corso lavori per risolvere la problematica.