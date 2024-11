Ilfoglio.it - I centristi presentano il nuovo progetto a Milano: “Vale il 10 per cento”. Parla Marcucci

Leggi su Ilfoglio.it

“Prendiamo atto delle scelte di Renzi e Calenda, riteniamo che i due poli attuali di destra e sinistra siano spinti all’estremo, ed è chiaro a tutti che le idee liberaldemocratiche al momento non sono rappresentate”. E’ per questi motivi che Andrea, imprenditore ed exmentare del Partito democratico, ala riformista, oggi sarà ainsieme a Luigi Marattin, ex Italia Viva, a Carlo Cottarelli e ad altre personalità per l’evento “Il coraggio di partire”. Un “viaggio” per trovare una nuova unità tra liberal democratici e per la genesi di unpartito di centro. Quello che fino al primo pomeriggio di domani si svolgerà al Big Theatre della Fiera Rho è un vero e propriocostituente. Cinque le parole d’ordine, diceal Foglio: “Saremo autonomi, indipendenti, trasparenti, contenibili e aperti, allontanando i personalismi per unire i liberali del paese.