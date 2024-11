Tvpertutti.it - Grande Fratello verso chiusura anticipata: decisione clamorosa Mediaset

La stagione in corso del, condotta da Alfonso Signorini, si trova davanti a una delle crisi più profonde della sua lunga storia. Nonostante i tentativi di rinnovamento, il reality più longevo della TV italiana sta lottando per rimanere rilevante, con ascolti TV ben al di sotto delle aspettative e costi di produzione che iniziano a pesare sulle casse di. La situazione è tutt'altro che rosea: la puntata di martedì 19 novembre 2024 è la meno vista nella storia. GF aveva registrato appena 1.987.000 telespettatori, con uno share del 15,4%. Si tratta di numeri preoccupanti per un programma che fino a qualche anno fa dominava incontrastato il prime time. A peggiorare il quadro, c'è il confronto con altri format, come La Talpa, recentemente tagliato daproprio per motivi di share insufficiente.