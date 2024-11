Lettera43.it - Coppa Davis, Sinner e Berrettini non sbagliano contro l’Australia: Italia di nuovo in finale

Leggi su Lettera43.it

Non c’è storia per. Prima Matteoha superato non senza difficoltà Athanasios Kokkinakis per 2-1: sotto il primo set, il tennista romano la ribalta dopo aver ceduto il primo gioco al tie break. Poi il numero uno del mondo è la solita certezza, 6-3, 6-4il miglior giocatore del, Alex de Minaur, che poco puòlo strapotere dell’altoatesino. Ora gli azzurri sono chiamati all’impresa di difendere il titolo conquistato nel 2023 nella finalissimal’Olanda di domenica 24 novembre.Articolo completo:nondiindal blog Lettera43