90 minuti di niente tra Milan e Juventus vince la paura | a San Siro niente luci solo fischi

Leggi su Sportface.it

40di, poi il secondo tempo è quantomeno una partita di calcio, di quelle brutte però. E alla fine, lea Sanlasciano spazio soltanto ai, per un match in cui ha vinto ladi perdere e la voglia di non prenderle, e che fa male sia alche alla, anche se probabilmente allenatori, giocatori e ambiente penseranno o diranno il contrario. Invece, seppur imbattuta, la Vecchia Signora ha fin qui pareggiato più partite di quelle vinte e perderà terreno rispetto alle prime della classe, visto che è già sesta e tale resta, mentre il Diavolo che doveva recuperare posizioni e punti, si arena ancora con il secondo pari di fila.Thiago Motta decide di stupire e schiera McKennie e Koopmeiners (ormai un caso visto le prestazioni deludenti e i numeri pessimi) nel ruolo di punta e sottopunta interscambiabili, ma non è una scelta lungimirante.