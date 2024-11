Abruzzo24ore.tv - Vento forte e alberi abbattuti: il maltempo paralizza il centro Abruzzo

Leggi su Abruzzo24ore.tv

L'Aquila - Disagi senza precedenti ina causa del, con treni fermi e danni gravi a case, strade e edifici storici a causa del. L'ondata diche ha colpito ilha creato enormi disagi, con numerose segnalazioni giunte dai residenti e dalle autorità locali. Ilha abbattuto, scoperchiato tetti e causato danni significativi a strutture pubbliche e private, in particolare tra Valle Peligna e Alto Sangro. A Alfedena, nel cuore della pineta del Cimerone, i vigili del fuoco sono intervenuti per rimuovere numerosidalche avevano invaso la strada. La viabilità è rimasta interrotta per ore, causando notevoli difficoltà ai pendolari e ai residenti. Problemi simili si sono registrati a Castel di Sangro, dovehanno creato disagi sia nelche nelle zone periferiche.