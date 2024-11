Chiccheinformatiche.com - Tutto Radio: Notifica di Violazione dei Diritti d’Autore e Proprietà Intellettuale – Attenzione alla truffa

In queste ore, una mail apparentemente inviata da uno studio legale inesistente, “Lloyd & Partners”, sta circolando tra i titolari di pagine Facebook, con accuse di violazioni del copyright. Oltre al tono intimidatorio e alle richieste vaghe, il vero pericolo risiede in un file allegato, presentato come un documento PDF, che in realtà nasconde una trappola.Email dadideiEcco il contenuto della mail:Mi chiamo Louis Piliego e sono avvocato presso lo studio legale Lloyd & Partners, rappresentante legale di. Abbiamo recentemente rilevato che alcuni contenuti protetti da, appartenenti a, sono stati utilizzati e/o distribuiti sul tuo sito web senza la nostra autorizzazione.