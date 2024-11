"Stavolta è per sempre". Crisi superata, è di nuovo amore tra la coppia di Canale 5

Leggi su Caffeinamagazine.it

Si erano lasciati in malo modo, con parole che sapevano di addio definitivo. Invece qualcosa è cambiato e tra ladi Temptation Island è tornato il sereno. Lui aveva lasciato il reality show con la single Maika Randazzo ma in questi mesi tuttavia si era parlato spesso di un presunto ritorno di fiamma con la ex. Tanti erano stati gli indizi ma nessuna conferma, fino a qualche ora fa.>> Guardate cosa ha fatto”. Sophie Codegoni, la reazione all’arresto di Alessandro Basciano. E i fan tutti con lei: “Doveva andare così”Quando lui ha organizzato una festa per farsi perdonare, portando con sé un enorme mazzo di rose rosse e annunciando di avere regalato alla sua fidanzata una stella: “Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell’infinito dell’universo. Si chiama come noi”.