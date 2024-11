Ilgiorno.it - Sparatoria sulla Superstrada 36, la gang e le armi da guerra: chi è il bandito ferito

Bellano (Lecco) –. Tante. Più della 357 Magnum e della semiautomatica trovate a bordo del furgone rubato su sui scappava. E poi le rapine. Decine di rapine. Quasi un déjà vu o un passato mai passato per Michelangelo Barbàra, il brianzolo di 48 anni compiuti il maggio scorso, che l’altra mattina è statoda un poliziotto che gli ha sparato contro per rispondere al fuoco. Nel 2017, nel box di casa sua a Bovisio Masciago, i carabinieri avevano trovato un vero e proprio arsenale: una Ak 47, cioè un Kalašnikov, un altro fucile d’assalto svizzero, semiautomatiche americane, serbe e russe con matricole abrase, munizioni, anche da. Michelangelo Barbàra, era finito in prigione, dopo essere stato catturato per una serie di colpi, insieme ad altri tre complici: colpi pesanti, con mitragliette Uzi, residuati bellici e bombe.